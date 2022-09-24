شكرا لقرائتكم خبر عن "سلة الزمالك" يواجه الجهراء الكويتى اليوم ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مباراة ودية مع نظيره الجهراء الكويتي في السادسة مساءً على صالة حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

ويسعى "سلة الزمالك" للمنافسة على كل الألقاب والبطولات التى يشارك فيها، فى ظل دعم مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور بالتعاقد مع لاعبين متميزين جدد هم؛ "وليد عبدالجواد من الجزيرة، وخالد عبدالناصر من طنطا، وعبد الرحمن سعد من الغرافة القطري، والأمريكي تيريل تو هولواي".

ويتكون الجهاز الجديد لسلة الزمالك من: أحمد مرعي مديرا فنيا، وياسر عبدالوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا مساعدا، وإسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا، ورامي العايدي إداريًا.

ويشرف على الألعاب الجماعية أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.