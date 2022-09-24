شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يتسلم نسبة عقود اللاعبين بدءاً من 1 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، الأندية ببدء تسلم نسبة عقود اللاعبين فى الموسم الجديد 2022 / 2023 ، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل. كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على الأندية تسديد كل المديونيات من أجل تسليم اللاعبين بطاقات الموسم الجديد 2022 / 2023.

كما أخطر مسئولو اتحاد الطائرة الأندية بعدم استكمال قوائم الفريق بعد غلق باب القيد إلا فى الفترة الثانية فى شهر يناير المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر جميع الأندية بغلق باب القيد للموسم الجديد على صعيد الممتاز للرجال والسيدات يوم 29 سبتمبر الجارى.

وعمم اتحاد الكرة الطائرة على الأندية بعدم قبول أى لاعب محلى أو أجنبى للقيد بعد الموعد المحدد.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 10 آلاف دولار لتسجيل اللاعب المحترف الأول بصفوف الأندية للموسم الجديد و20 ألفا للاعب الثانى حيث يحق لكل نادي التعاقد مع ثنائي محترف.