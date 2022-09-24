شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يستفسر عن تطورات إصابة مصطفى ميسى مع المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى بالنادى الأهلى على الاستفسار من الجهاز الطبى للمنتخب الأولمبى عن طبيعة إصابة مصطفى سعد ميسى الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

يخضع مصطفى سعد ميسى، لاعب المنتخب الأولمبى، لأشعة وفحوصات طبية اليوم بمعرفة الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبى بالمنتخب لتحديد حجم إصابته، التى تعرض لها أمس بكدمة فى السمانة فى مباراة بنين.

وتعرض مصطفى سعد للإصابة فى القدم بعد تدخل قوى من قبل لاعب بنين، وغادر المباراة فى الدقيقة 38 قبل أن يشارك رأفت خليل بدلا منه.

وتعادل منتخب مصر الأولمبي مع بنين بدون أهداف فى المباراة الودية التى جمعتهما أمس باستاد حرس الحدود، استعداداً لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، فى أول مباراة يخوضها الفراعنة تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي.

ويلتقى منتخب مصر الأولمبى نظيره البنينى مجددا الاثنين المقبل فى المباراة الودية الثانية بالإسكندرية.