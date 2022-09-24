شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. أشغال شاقة لمدة 40 دقيقة وجلسة فى الجيم واجتماع مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، وأدى لاعبو الأهلي جلسة تدريبات بدنية فى الجيم قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي، للحديث عن المرحلة القادمة والإعداد للموسم الجديد.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة 40 دقيقة فى ملعب التتش، تحت إشراف مخطط أحمال الفريق. وبعد ذلك قاد مارسيل كولر اللاعبين فى تقسيمة وتدريبات متنوعة بالكرة في ختام فقرات التدريب الجماعي.

وكان الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت الأربعاء الماضي وفاز بنتيجة 5-1.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام أسوان غدا الأحد، قبل أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏