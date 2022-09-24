بالصور.. ليفربول يكشف النقاب عن عمل فني حول ملعب أنفيلد بتواجد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف نادي ليفربول الإنجليزي، النقاب عن عمل فني جديد حول ملعب أنفيلد للاحتفال بـ14 من مهاجمي الريدز السابقين والحاليين.

وتعاون 16 فنانًا مختلفًا لإحياء العمل الفني على اللوحات التي تحيط بتوسعة ملعب "أنفيلد" معقل النادي، والتي من المقرر أن تكتمل قبل موسم 2023-24.

وانقسمت اللوحات إلى نصفين حول ملعب "أنفيلد"، وضم النصف الأول تواجد 7 مهاجمين من لاعبي الريدز السابقين وهم: إيان راش، السير كيني دالجليش، جون الدريدج، ديرك كويت، لويس سواريز، فرناندو توريس وروبي فاولر.

وأكمل نجوم العصر الحديث روبرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح وديفوك أوريجي وديوجو جوتا ولويس دياز وداروين نونيز النصف الثاني.

وقال مارك سيلفر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MurWalls التي اهتمت بهذا العمل الفني: "أردنا إنشاء بعض الأعمال الفنية للمجتمع أثناء تقدم أعمال البناء، جنبا إلى جنب مع ليفربول، توصلنا إلى مفهوم للاحتفال بأساطير الهجوم في النادي"

وأشار النادي عبر بيانه، إلى أنه بعد الانتهاء من توسعة ملعب أنفيلد، سيتم تقطيع العمل الفني إلى 14 قطعة فردية وبيعها في مزاد علني، وسيتم التبرع بجميع العائدات لمؤسسة ليفربول.