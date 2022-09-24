مران الأهلي الصباحي.. جلسة كولر مع اللاعبين.. وانتظام كوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

استأنف فريق الأهلي تدريباته صباح اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة.

وأدى لاعبو الأهلي جلسة تدريبات بدنية في الجيم قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وحرص المدير الفني لفريق الأهلي، مارسيل كولر المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي؛ للحديث عن المرحلة القادمة ومرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة في ملعب التتش، تحت إشراف مخطط أحمال الفريق بعد ذلك قاد مارسيل كولر اللاعبين في تقسيمة وتدريبات متنوعة بالكرة في ختام فقرات التدريب الجماعي.

وانتظم لاعب الأهلي حمد نبيل كوكا، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت صباح اليوم السبت؛ إذ قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن كوكا تعافى من إصابته وشارك في التدريبات الجماعية اليوم.

وأوضح أبو عبلة أن كوكا سيحصل على جرعات تدريبية محددة أثناء المران الجماعي خلال الأيام المقبلة لرفع المعدل البدني للاعب.

وغاب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

وكان الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت الأربعاء الماضي وفاز بنتيجة ٥-١.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام أسوان غدا الأحد، قبل أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏