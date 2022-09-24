النجم الساحلي يتحدث عن: أقساط قضية كوليبالي المتبقية.. والعلاقات مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال حاتم الرقيق، رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي التونسي، إن ناديه قد سدد قسطين من قيمة الغرامة الموقعة عليه بسبب اللاعب الإيفواري سليمان كوليبالي.

وأضاف الرقيق، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة على فضائية أون تايم سبورتس:"أؤكد على العلاقات المتميزة مع النادي الأهلي والأندية المصرية الأخرى والنجم حريص على أن يكون لديه علاقات مميزة مع الأندية المصرية واحترام التزاماته معها ووفقًا للاتفاق بين النجم الساحلي والأهلي تم تقسيط مبلغ الغرامة على 4 أقساط، تم سداد القسط الأول في فبراير 2022 بقيمة 500 ألف دولار وتم سداد القسط الثاني في 31 أغسطس 2021 بقيمة 500 ألف دولار ويتبقى قسطين في فبراير 2023 وقيمته 500 ألف دولار والرابع في 31 أغسطس وقيمته 475 ألف دولار تقريبًا".

وتابع رئيس قسم الإعلام والاتصال بنادي النجم الساحلي:"ماعطل الأمر الأزمة المالية التي مر بها النجم الساحلي خلال العامين الماضيين والأزمة الاقتصادية من تبعات وباء فيروس كورونا كوفيد_19 وفي النهاية كان المهم توصل النجم والأهلي لاتفاق".

وكان الأهلي قد توصل لتسوية مع النجم الساحلي بسبب أزمة هروب كوليبالي بأحقيته في الحصول علي مليون و880 ألف دولار علي أربعة أقساط متساوية، تلقي منها الدفعة الأولى والمقدرة بـ470 ألف دولار.

وأتم الرقيق تصريحاته بقوله:"ربّ ضارة نافعة فالعلاقات المتميزة موجودة منذ القدم وجاءت قضية كوليبالي لتأكيد العلاقات المميزة، النجم الساحلي كان ملتزمًا في مواعيد السداد وأُقدم باسمي وباسم مجلس الإدارة الشكر للأهلي لما وجدناه من تعاون بقيادة محمود الخطيب".