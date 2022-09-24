طبيب الأهلي يعلن جاهزية محمد شريف وأفشة للمشاركة في ودية أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، الجاهزية الطبية والبدنية للثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق وتعافيهما بشكل نهائي.

وأوضح طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "الثنائي بات جاهزًا لودية أسوان والمحدد لها غدًا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر".

وأشار أبو عبلة إلى أن الثنائي يشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ أيام وفي حالة بدنية جيدة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهما.

وتعافى شريف من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بينما غاب أفشة عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لجراحة الفتق خلال فترة التوقف.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش صباح اليوم، وخاض اللاعبون فقرات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة ضمن فقرات المران تحت إشراف مخطط أحمال الفريق. وقاد كولر اللاعبين في تقسيمة وتدريبات متنوعة بالكرة في ختام فقرات المران الجماعي.

وكان الأهلي قد فاز على بتروجت 5-1 يوم الأربعاء الماضي في أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. ويخوض الأهلي ثاني ودياته أمام أسوان غدًا، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏يوم ‏‏29 سبتمبر ‏الجاري.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري، في المباراة المقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل في تونس ضمن ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.