شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نبيل كوكا ينتظم فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد التعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى في التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت صباح اليوم، السبت على ملعب التتش بالجزيرة. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلى، إن كوكا تعافى من إصابته وشارك فى التدريبات الجماعية اليوم.

وأوضح أبو عبلة أن كوكا سيحصل على جرعات تدريبية محددة أثناء المران الجماعي خلال الأيام المقبلة لرفع المعدل البدني للاعب.

وغاب كوكا عن التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الماضية بسبب شكواه من الإصابة في العضلة الخلفية.

واستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.