شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق كرة اليد بنادى الزمالك غدا، الأحد، مع الكويت الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد له شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية.

تقام مباراة الزمالك والكويت الكويتى فى السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ـ الخامسة والنصف بتوقيت تونس ـ وسط طموح فى التأهل إلى النهائى للاقتراب من التأهل للمونديال.

وفى مشواره إلى قبل النهائى فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.