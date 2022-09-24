شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية أفشة ومحمد شريف للمشاركة فى ودية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، الجاهزية الطبية والبدنية للثنائي محمد شريف ومحمد مجدي أفشة لاعبي الفريق وتعافيهما بشكل نهائي.

وأوضح طبيب الأهلى أن الثنائي بات جاهزًا لودية أسوان والمحدد لها غدًا فى ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وأشار أبو عبلة إلى أن الثنائي يشارك فى التدريبات الجماعية للفريق منذ أيام، وفى حالة بدنية جيدة بعد انتهاء البرنامج التأهيلي لكل منهما.

وتعافى شريف من إصابته بتمزق في العضلة الخلفية بينما غاب أفشة عن الفريق خلال الفترة الماضية بسبب خضوعه لجراحة الفتق خلال فترة التوقف.