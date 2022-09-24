شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى دبى استعدادًا لإقامة معسكر الإعداد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى مدينة دبي استعدادا لخوض معسكر الإعداد تحضيرا للموسم الجديد.

ويبدأ الفريق معسكره فى مدينة دبي بداية من اليوم ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل، حيث يؤدي بيراميدز تدريباته اليومية بملعب الشرطة في دبي، وفقا لبرنامج الإعداد المطلوب ولرفع معدلات اللياقة البدنية.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مباراتين وديتين في الإمارات يومي 27 سبتمبر و2 أكتوبر، يجري حاليا الاتفاق على طرفي هاتي المباراتين خلال الساعات الحالية.

وضمت القائمة المختارة 21 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد سامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - يوسف شعبان - محمد الشيبي

خط الوسط: محمود عبد العاطي دونجا - رمضان صبحي - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - إيريك تراوري - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمود وادي - فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف



بعثة بيراميدز



بعثة بيراميدز 1



بعثة بيراميدز 2

ومن المقرر أن يلتحق مصطفى فتحي لاعب الفريق بالبعثة خلال ساعات، كما ينضم لاعبو المنتخب الوطني الأول، أحمد الشناوي، وعلي جبر، ومحمد حمدي، وأسامة جلال، وإسلام عيسى، بجانب محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي، يوم ٢٨ سبتمبر بعد الانتهاء من معسكري المنتخبين، وكذلك البوركيني إبراهيم توريه بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

ويستعد بيراميدز لانطلاقة مبارياته في بطولة كأس الكونفدرالية ومواجهة هلال الساحل السوداني في إطار دور ال٣٢ من البطولة، بجانب التحضير لانطلاقة النسخة الجديدة من الدوري الممتاز.