شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى الودية أمام أسوان استعداداً لدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس، الجمعة، ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

موعد مباراة الاهلى الودية أمام أسوان

ويخوض فريق الأهلي ثانى تجاربه الودية غداً الأحد فى الخامسة مساءً، عندما يلتقي أسوان باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023 ، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجاري.

وينوي مارسيل كولر إشراك مجموعة من اللاعبين في ودية أسوان من أجل الاطمئنان على مستواهم البدني، على أن يشرك البعض الآخر منهم فى مباراته الودية المقبلة ضد طلائع الجيش، المقرر لها 29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

الأهلى يفوز على بتروجت بخماسية ودياً

وحقق المارد الأحمر فوزاً على بتروجت بخمسة أهداف مقابل هدف ودياً الأربعاء الماضى، وسجل خماسية الأهلى حسام حسن ورامى ربيعة وأحمد عبد القادر وعمرو السولية وشادى حسين.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية ويرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتمرنوا عليها في التدريبات اليومية.

الأهلى يستعد لمواجهة الاتحاد المنستيرى فى دوري أبطال أفريقيا

ويستعد الأهلى لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري، في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال إفريقيا في تونس أحد أيام 7 أو 8 أو 9 أكتوبر المقبل، ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة الإياب أحد أيام 14 أو 15 أو 16 أكتوبر في القاهرة.