شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المران الصباحى للأهلى استعداداً لودية أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على تويتر صوراً من المران الصباحى للفريق، الذى استأنف تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس، الجمعة، ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يشتمل على استمرار تدريبات اليوم الكامل حتى غد الأحد قبل العودة للتدريب مرة واحدة وإنهاء المعسكر المغلق.

ويخوض الأهلي مرانه على فترتين، صباحاً ومساءً، ضمن برنامج التحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، قبل خوض ثاني تجاربه الودية غدا أمام أسوان، بعدما لعب وديا مع بتروجت الأربعاء الماضي، فى المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فضل الجهاز الفنى التدرج فى مستوى الوديات التي بدأها مع فريق درجة ثانية ثم مع فريقين من فرق الدوري الممتاز.