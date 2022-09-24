شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب عماد حمدى بتخفيض عقده أو الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادى الإسماعيلى من عماد حمدى لاعب خط وسط الفريق بتخفيض قيمة عقده المادى مع النادى، تقديراً للأزمة المالية الراهنة التى تعانى منها القلعة الصفراء، وإما الموافقة على الخروج معاراً لأحد الفرق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حال رفضه تخفيض عقده.

ووافق الثنائى أحمد عادل عبد المنعم وعصام صبحى، لاعبا النادى الإسماعيلى، على تخفيض عقودهما مع القلعة الصفراء لحل الأزمة المادية التى يعيشها النادى فى الآونة الأخيرة، ولاقى موقف ثنائى الدراويش تقدير وثناء مسئولى النادى، خاصة حسنى عبد ربه مدير الكرة وصاحب اقتراح مبادرة تخفيض عقود اللاعبين.

وتنازل محمد عادل، لاعب النادى الإسماعيلى، عن 75% من مستحقاته المادية لدى القلعة الصفراء لإتمام الصفقة التبادلية مع سيراميكا. وأعلن مسئولو النادى الإسماعيلى مع نظرائهم في سيراميكا عن صفقة تبادلية، تتضمن استغناء الدراويش عن جهود محمد عادل مقابل التعاقد مع ثنائى سيراميكا أحمد محسن ومحمد حسن.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو تدريباته اليوم، السبت، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس، الجمعة، من أجل التقاط الأنفاس بعدما أدى تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

وسيعود الفريق لمواصلة فترة إعداده للموسم الكروي الجديد اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.