شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يكشف تفاصيل إصابة مصطفى ميسى أمام بنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور طارق سليمان، رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن إصابة مصطفي ميسي التى لحقت به فى مباراة بنين الودية أمس، الجمعة، عبارة عن كدمة فى عضلة السمانة ولا تدعو للقلق.

وقال طبيب منتخب مصر الأولمبى، إن اللاعب سيجرى اختبارا طبيا اليوم لتحديد إمكانية مشاركته فى التدريبات الجماعية .

وتعادل أمس المنتخب الأوليمبي مع بنين سلبيا فى مباراة استحوذ عليها الفراعنة وفعلوا كل شئ بالكرة الا التهديف بسبب سوء الحظ.

ويلتقي الفريقان فى تجربة ثانية الاثنين المقبل ضمن معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا لخوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب بنين لعب بكامل صفوفه التى ضمت 7 محترفين كما أنه يستعد لخوض مباراة مع السودان الشهر المقبل فى الدور الثاني للتصفيات بعدما جنبته القرعة الدور التمهيدي تماما مثل موقف المنتخب الأوليمبي المصري .