الإسماعيلى يستقر على دخول معسكر بالقاهرة 10 أيام استعداداً للدورى

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القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان كارلوس جاريدو على دخول الدراويش معسكرا مغلقا بالقاهرة لمدة 10 أيام، بداية من الاثنين المقبل، لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين وزيادة الانسجام بين اللاعبين القدامى والصفقات الجديدة استعداداً للموسم المقبل.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.

وبدأ المدير الفني الجديد وجهازه المعاون المهمة بشكل رسمي تحضيرا للمشاركة بغمار بطولة الدوري العام عن الموسم الجديد.

وتنازل محمد عادل، لاعب النادى الإسماعيلى، عن 75% من مستحقاته المادية لدى القلعة الصفراء لإتمام الصفقة التبادلية مع سيراميكا. وأعلن مسئولو النادى الإسماعيلى مع نظرائهم في سيراميكا عن صفقة تبادلية، تتضمن استغناء الدراويش عن جهود محمد عادل مقابل التعاقد مع ثنائى سيراميكا أحمد محسن ومحمد حسن.