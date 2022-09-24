شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته لمواجهة إيليكت فى الخامسة مساءً قبل إعلان القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني، تدريباته اليوم، السبت، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت سبورت التشادي المقبلة.

ومن المقرر أن يقام المران الختامي فى الخامسة مساءً، على أن ينتظم الفريق فى معسكر مغلق بأحد الفنادق بالقاهرة عقب التدريب، استعدادا لمواجهة بطل تشاد المرتقبة.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت غدا، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

‎ويدير المباراة طاقم تحكيم ليبي مكون من أحمد عبد الرازق حكما للساحة، ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا.

‎جدير بالذكر أن الفريق الأبيض فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبدالرازق “شيكابالا” وأحمد مصطفى “زيزو”.