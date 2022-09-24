شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد المنستيرى 9 أكتوبر فى ذهاب دور الـ32 بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن مباراة الفريق أمام الاتحاد المنستيري التونسي تقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر المقبل، وذلك فى إطار منافسات الدور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وأعلن الأهلى، عبر موقعه الرسمى، أنه تلقى خطاباً رسمياً بتحديد موعد مباراة الذهاب فى تونس، وسيقوم بالتنسيق مع الجهاز الفني لتحديد موعد سفر الفريق.

وكان الأهلي قد خاض أولى تجاربه الودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد أمام بتروجت الأربعاء الماضى وفاز بنتيجة 5-1.

ويخوض الأهلي ثاني مبارياته الودية أمام أسوان غدا، الأحد، قبل أن يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش ‏‏29 سبتمبر ‏الجارى.‏