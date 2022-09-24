شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أبو العلا يقود منتخب مصر للجولف فى بطولة أفريقيا بالجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود نجم الجولف المصرى والعربى المخضرم عمرو أبو العلا منتخب مصر الوطنى فى بطولة أفريقيا، المقرر إقامتها بمدينة الجونة خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر الجارى.

وقرر اتحاد الجولف ضم النجم عمرو أبو العلا صاحب الخبرات العريضة فى البطولات إثر تعرض لاعبنا الشاب دين نعيم للإصابة المفاجئة أثناء استعداده للبطولة الأفريقية فى الولايات المتحدة الأمريكية.

والمثير أن عمرو أبو العلا سيلعب جنبا إلى جنب مع نجله الأكبر عيسى أبو العلا أحد أعضاء منتخبنا الوطنى الذى سيخوض غمار منافسات البطولة الأفريقية.

اما الابن الاصغر محمد أبو العلا، والذى خاض وشقيقه عيسى مع دين نعيم منافسات بطولة العالم للجولف فى فرنسا الشهر الماضى، فهو يستعد للعب فى بطولة العرب للناشئين فى تونس مطلع الشهر المقبل.

ويعد أبو العلا الأب أيقونة الجولف المصرى وأسطورة اللعبة عربيا فهو اللاعب الأكثر حصدا للقب بطل العرب حتى الآن.

وأعرب مجلس إدارة اتحاد الجولف عن ثقته التامة فى لاعبى المنتخب الوطنى عمرو أبو العلا وعيسى أبو العلا وعبد المنعم الشافعى وماجد عبد التواب فى تقديم أفضل أداء بالبطولة الأفريقية الأكبر والأقوى فى تاريخ القارة السمراء.

وتمنى مجلس إدارة اتحاد الجولف الشفاء التام للاعب دين نعيم وعودته سريعا إلى منتخب فراعنة الجولف والملاعب مرة اخرى.