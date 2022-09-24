شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يتغنى بعصام الحضرى: قدم أداءً أسطوريًا مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" فيديو عبر تويتر تغنى من خلاله بالأداء المميز لعصام الحضرى، مدرب حراس مرمى المنتخب الأولمبي حالياً، ونجم منتخب مصر السابق.

وكتب حساب الكاف، "الأكبر سنًا فى تاريخ مشاركات كأس الأمم الأفريقية، قاد منتخب بلاده إلى نهائي، عصام الحضرى قدم أداءً أسطوريًا برفقة الفراعنة فى مباراة نصف النهائي أمام بوركينا فاسو".

حقق "الحضري" العديد من الألقاب والأرقام المميزة خلال مشواره مع الأهلي، حيث خاض مع المارد الأحمر 309 مباريات (195 بالدورى الممتاز - 18 بكأس مصر - 4 بالسوبر المصرى - 81 مباراة ببطولات أفريقيا - 3 مباريات بكأس العالم - 8 مباريات بالبطولات العربية)، ورغم كونه حارس مرمى لكنه سجل هدفًا فى مرمى كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا فى لقاء السوبر الأفريقى عام 2002.

كما توج عصام الحضرى بالعديد من البطولات مع الأهلى (7 ألقاب الدورى الممتاز - 4 كأس مصر - 4 كأس السوبر المصرى - 3 دورى أبطال أفريقيا - 3 كأس السوبر الأفريقى - 2 السوبر العربى - 1 البطولة العربية للأندية).