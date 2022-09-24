شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستأنف تدريباته بعد العودة من الراحة استعداداً للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف فريق فيوتشر، بقيادة على ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته بالكرة بعد انتهاء التي حصل عليها اللاعبون لمدة 3 أيام، عقب التأهل لدور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان لاعبو فيوتشر قد عادوا مساء الخميس الماضي إلى التدريبات، وقرر علي ماهر أن يكون اليوم الأول تدريبات بدنية في صالة الجيم لرفع الحمل البدني، على أن يستأنف الفريق تدريباته الطبيعية بالكرة بعد ذلك.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.