شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يبدأ جلساته التحفيزية مع لاعبى الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع عمر الوحش لاعب خط وسط الفريق على هامش التدريبات الأخيرة.

ويتطلع مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع قائد الفريق من أجل عرض عليه برنامجه اليومي، بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة.

وكان جاريدو قد تولي مهمة الإدارة الفنية للإسماعيلي رسميًا مساء الأربعاء الماضي لاستكمال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

جدير بالذكر أن الدراويش سيستأنف تدريباته الجماعية غدًا السبت بعد حصوله على راحة سلبية لمدة 24 ساعه بعد أداء مران قوي فى الفترة الأخيرة.