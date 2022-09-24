شكرا لقرائتكم خبر عن توماس باخ يزور المتحف الأولمبى ويعقد مؤتمرا صحفيا باللجنة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزور توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، مع وفد رسمي ممثل عن اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم السبت، مقر اللجنة الأولمبية المصرية والمتحف الأولمبى، كما يعقد مؤتمرا صحفيا فى مقر اللجنة الأولمبية.

وتشهد زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر، مناقشة تنظيم مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية تنظم هذا الحدث العالمي الكبير.

ويتفقد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية خلال زيارته لمصر مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتفقد متحف الحضارات.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية وهيئة استاد القاهرة الدولي برئاسة وليد عبد الوهاب قد استعدت من أجل الترتيب للزيارة والتجهيز لها خلال الفترة الحالية.

وقال هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ لمصر مهمة للغاية من أجل استعراض العديد من الملفات المهمة.

وأكد هشام حطب أن التعاون المثمر بين اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة يدفعنا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات، ورفع راية مصر عالية فى جميع المحافل الرياضية المختلفة.