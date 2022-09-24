الأهلي يستأنف تدريباته اليوم على فترتين بعد 24 ساعة راحة

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس، الجمعة، ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، والذى يشتمل على استمرار تدريبات اليوم الكامل حتى غد الأحد قبل العودة للتدريب مرة واحدة وإنهاء المعسكر المغلق.

ويخوض الأهلي مرانه على فترتين، صباحاً ومساءً، ضمن برنامج التحضير لمواجهة الاتحاد المنستيري التونسى فى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، السبت، قبل خوض ثاني تجاربه الودية غدا أمام أسوان، بعدما لعب وديا مع بتروجت الأربعاء الماضي، فى المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدف، بعدما فضل الجهاز الفنى التدرج فى مستوى الوديات التي بدأها مع فريق درجة ثانية ثم مع فريقين من فرق الدوري الممتاز.

ويسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن من أجل التعاقد مع صفقتين أجنبيتين يتم قيدهما فى قائمة الفريق الأحمر تحت السن، من أجل الاستفادة من القرار الجديد لاتحاد الكرة، الذي يتيح للأندية التعاقد مع لاعبين أجانب وقيدهم في فرق الشباب، بواقع 3 لاعبين لكل مرحلة سنية معينة، على أن يحق لأي نادي تصعيدهم للفريق الأول، شريطة ألا يتواجد في قائمة المباراة سوى 5 لاعبين أجانب.

ويتابع مسئولو الأهلي أكثر من لاعب أجنبي صغير السن في الوقت الحالي، قبل الاستقرار على الثنائي الأجنبي الجديد، حيث بدأ مسئولي القلعة الحمراء في متابعة أكثر من لاعب إفريقي من لاعبين تحت السن، قبل الدخول في مفاوضات مع الأندية المالكة لحقوقهم في الوقت الحالي، ومن ثم الإعلان عن التعاقد معهم في وقت لاحق.

ويركز مسئولو النادي الأهلي على ضم عدد من اللاعبين الشباب في الوقت الحالي سواء أجانب او محليين، بعدما اقترب بشدة من التعاقد مع 7 لاعبين من وادي دجلة دفعة واحدة وهم ثنائي الشباب كريم الدبيس "الظهير الأيسر" وعبد الرحمن رشدان "مدافع" وخماسي الناشئين محمد أحمد زعلوك وأحمد كباكا مواليد 2005 وياسين عاطف منصور مواليد 2007 وعبد الرحمن مانو مواليد 2008 وحسن مصطفى حسن مواليد 2008.