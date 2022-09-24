البرازيل تسحق غانا استعدادًا لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - تغلب المنتخب البرازيلي على نظيره الغاني بثلاثية نظيفة، اليوم الجمعة، في مباراة دولية ودية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وتقدم المنتخب البرازيلي في الدقيقة التاسعة عن طريق ماركينيوس، قبل أن يضيف ريتشارلسون الهدف الثاني في الدقيقة 28.

وفي الدقيقة 40 عاد ريتشارلسون ليضيف الهدف الثاني له والثالث لمنتخب السامبا.

يذكر أن المنتخب البرازيلي يتواجد في المجموعة السابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات الكاميرون وسويسرا وصربيا، فيما يلعب المنتخب الغاني في المجموعة الثامنة إلى جانب منتخبات أوروجواي والبرتغال وكوريا الجنوبية.