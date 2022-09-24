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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتم السويسري روجير فيدرر مسيرته بالخسارة، أسطورة ملاعب الكرة الصفراء، رفقة زميله الإسباني رفاييل نادال في منتخب أوروبا أمام الثنائي الأميركي المكون من جاك سوك وفرانسيس تيافو.

فيدرر يودع ملاعب الكرة الصفراء بالدموع

وفي مباراة دامت لأكثر من ساعتين، فاز الثنائي الذي يلعب لمنتخب العالم على ثنائي منتخب أوروبا بنتيجة 4-6 و7-6 (7-2) و11-9.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر.

وسبق وأن أعلن فيدرر قبل انطلاق المنافسات أن كأس ليفر ستكون الأخيرة في مسيرته الاحترافية، وأنه لن يخوض سوى مباراة الزوجي رفقة نادال، الذي بكى تأثرًا ببكاء صديقه ومنافسه.

ولم تغب لمسات فيدرر على الرغم من ابتعاده الطويل عن الملاعب، كما ظهر ذلك في لمساته على الشبكة، إضافة لإرسالاته القوية عندما أرسل في الشوط الثالث والسابع.

وانتزع فيدرر ونادال، ضحكات الجماهير في الشوط الخامس، نظرًا لعدم التفاهم بينهما في الحديث قبل بداية إحدى النقاط على إرسال الإسباني، مع ابتسامة الثنائي، واعتذار على التأخر في بدء النقطة.

بشكل عام، سارت المباراة بانسيابية كبيرة من خلال محافظة كل فريق على شوط الإرسال بسهولة في النصف الأول من المجموعة الأولى، حتى تعادل الفريقان (4-4) دون أن يتعرض أي لاعب لنقاط للكسر على شوط الإرسال.

وأتت أولى فرص الكسر لفريق العالم في الشوط التاسع على إرسال نادال، بعد ارتكاب الأخير خطأ مباشرًا من الخط الخلفي، وأنقذ فيدرر الفرصة بتسديدة قوية على الشبكة من فوق الرأس، قبل أن يحسم فريق أوروبا الشوط بلمسة سحرية من السويسري على الشبكة ليتقدم (5-4).

وتحصل فريق أوروبا على فرصة الكسر للمرة الأولى في الشوط العاشر على إرسال تيافو، بفضل لمسة مميزة لفيدرر على الشبكة، وتم استغلال الفرصة بخطأ من سوك على الشبكة، ليحسم فريق أوروبا المجموعة الأولى (6-4).

وفي الشوط الثالث من المجموعة الثانية، تحصل فريق العالم على 3 فرص للكسر على شوط إرسال نادال، وبعد أن أنقذ الإسباني الأولى بتسديدة قوية من الخط الخلفي، والثانية بإرسال ساحق، أخطأ فيدرر في كرة على الشبكة، لينجح فريق العالم في الكسر والتقدم (2-1).

وحاول فريق أوروبا، رد الكسر في الشوط التالي مباشرة، بالتحصل على فرصتين، أهدر الأولى نادال بخطأ مباشر وأهدر فيدرر الثاني بخطأ آخر، وتحصل فريق أوروبا على فرصة ثالثة أهدرها فيدرر بخطأ بضربة أمامية في استقبال الإرسال، ليحسم فريق العالم الشوط ويتقدم (3-1).

وفي الشوط الخامس على إرسال فيدرر، حاول نادال على النقطة الأولى تسديد كرة مخادعة من جانب الشبكة، مرت بقليل بمحاذاة الخط، ليذهب تيافو إلى ملعب فريق أوروبا من أجل تحوعادت الفرصة لفريق أوروبا في الشوط السادس، بالتحصل على فرصتين للكسر على إرسال تيافو، ونجح فريق أوروبا في استغلال الفرصة الأولى بلمس الكرة مرتين لمضرب تيافو، ليعدل النتيجة (3-3).

وتحصل فريق العالم على 6 فرص لكسر الإرسال على شوط إرسال نادال، أنقذ الإسباني الأول بإرسال قوي، وأخطأ تيافو في الفرصة الثانية في استقبال الإرسال.

وأهدر سوك الفرصة الثالثة بخطأ من الخط الخلفي، وأنقذ فيدرر الرابعة بتسديدة قوية من فوق الرأس، وفقد تيافو الخامسة بخطأ على الشبكة، ومن ثم أخطأ سوك السادسة بخطأ آخر من الخط الخلفي، قبل أن يحسم فريق أوروبا الشوط ويتقدم (6-5).

ونجح فريق العالم في حسم المجموعة الثانية بفضل شوط كسر التعادل بنتيجة (7-6)، ليدفع المباراة لشوط كسر تعادل لحسم اللقاء والذي حسمه فريق العالم لصالحه (11-9).