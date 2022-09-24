شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة بفرمان جاريدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي بقيادة الإسباني خوان جاريدو تدريباته اليوم، السبت، بعدما حصل اللاعبون على راحة سلبية أمس، الجمعة، من أجل التقاط الأنفاس بعدما أدى تدريبات قوية خلال الأيام الماضية.

وسيعود الفريق لمواصلة فترة إعداده للموسم الكروي الجديد اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

وتولي جاريدو المهمة رسميًا بعدما أنهي مسئولو الدراويش جميع الإجراءات التعاقدية معه لمدة موسمين قابلة للزيادة موسم إضافي.

جدير بالذكر أن التدريبات الأخيرة شهدت مشاركة جميع الصفقات الجديدة التى ضمها الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية وهم نور الدين الزموري وفراس شواط وحمدي النقاز وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعه وكريم عرفات ومحمد حسن وأحمد محسن عدا الغاني ياو أنور والإيفواري عبد القادر كوليبالي اللذان سيصلا خلال ساعات إلى مصر.

وكان الإسماعيلى أعلن تعاقده مع المدرب الأسبانى بعقد يمتد موسمين قابلة للزيادة موسم إضافى، ضمن سياسة البناء التى ينتهجها مجلس الإدارة سعيًا لإعادة الفريق الأصفر لمنصات التتويج من جديد.