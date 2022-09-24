شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر أمام هولندا فى ثالث أيام بطولة العالم للكراسى المتحركة لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر لكرة اليد للكراسى المتحركة نظيره الهولندى، فى إطار الفترة المسائية بثالث أيام بطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة حسن مصطفى.

ونجح منتخب مصر فى الفوز على الهند وسلوفينيا فى اليوم الأول بالبطولة قبل الفوز على تشيلى فى ثالث مواجهاته باليوم الثانى أمس الجمعة قبل مواجهة البرازيل.

ويضم منتخبنا 10 لاعبين هم: محمد فرج، مجدي طلعت، سامي منصور، محمد محمد حسب النبي، محمد أنور، ربيع حسني، أحمد عصام، أيات أحمد، وفاء محمد، توبة نجدي محمود.

ويقود منتخبنا فنياً وائل عبد العاطى مديرًا فنيًا، وإبراهيم نصر مدربا عاما، وكرم مرسي مدير إداريا، والدكتور رومانى نبيل أخصائى العلاج الطبيعي، والدكتور عادل إبراهيم المشرف العام على الفريق.