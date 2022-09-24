شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يتابع ودية ليبيريا أمام النيجر قبل مواجهة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، مباراة المنتخب الليبيرى أمام النيجر والمقرر لها غدا الأحد، قبل المواجهة التى تجمع الفراعنة بمنتخب ليبيريا الثلاثاء المقبل فى ختام معسكر الفراعنة.

واستغل منتخبا النيجر وليبيريا وجودهما فى مصر لإقامة مباراة ودية ليكون المعسكر الحالي أشبه بدورة ثلاثية يلتقى فيها المنتخبات الثلاثة ببعضهما لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

ويدير ودية مصر وليبيريا يوسف السرايرى حكمًا للساحة، ويعاونه كل من حسن خليل وإسماعيل أيمن، والحكم الرابع صادق السالمي. من جهته كشف الاتحاد المصري عن حضور 5 آلاف مشجع لمباراتي مصر ضد النيجر وليبريا وديًا، بعد الحصول على الموافقات الأمنية.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح، واختار المدرب البرتغالي في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

في سياق متصل، يختتم منتخب الشباب اليوم السبت استعداداته لمواجهة منتخب الكويت وديًا غدا الأخير في التجربة الثالثة والأخير لشباب الفراعنة خلال معسكر سبتمبر المقام حاليا على استاد المكس بالإسكندرية.