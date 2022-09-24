شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم استعداداته لمواجهة الكويت فى آخر تجارب معسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم منتخب الشباب اليوم، السبت، استعداداته لمواجهة منتخب الكويت وديًا غدا فى التجربة الثالثة والأخيرة لشباب الفراعنة خلال معسكر سبتمبر المقام حالياً باستاد المكس بالإسكندرية.

وخاض منتخب الشباب وديتين أمام سبورتنج والطلائع، حقق فوزاً على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين عصر الأربعاء بالإسكندرية، استعدادا لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها الأراضي المصرية في شهر فبراير من العام المقبل، وسجل هدفي منتخب الشباب محمود مرسي وأحمد عبد الرحيم أيشو، فيما سجل للطلائع شريف حتحوت.

كما تعادل المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة مدربه محمود جابر أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب، الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤول المهمات.