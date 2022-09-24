شكرا لقرائتكم خبر عن كاسينجو رقم 12.. تعرف على قائمة الراحلين عن المصري فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو على، مع الكونغولي كازادى كاسينجو على إنهاء تعاقده مع القلعة الخضراء بالتراضى، لينضم كاسينجو لقائمة طويلة من الراحلين عن الفريق وصلت إلى 12 لاعباً حتى الآن.

وضمت قائمة المستبعدين من المصرى كلا من: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.