شكرا لقرائتكم خبر عن فريق فتيات اليد بالإسماعيلي يبدأ مشوار الجمهورية بمواجهة النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلي لكرة اليد النسائية مواليد 2006 ضيفًا على فريق النصر اليوم، السبت، بملعب الأخير بالقاهرة فى الرابعة عصراً. واختتمت فتيات الإسماعيلي الاستعداد لخوض منافسات دوري كرة اليد فى نسخته الجديدة والتى يستهلها بمواجهة فريق النصر القاهري.

وتتطلع فتيات الدراويش لحصد الانتصار وتحقيق نتيجة إيجابية فى بداية مشوار البطولة.

ويقود الفريق جهاز فنى يضم حسن على رئيسًا للجهاز ومحمود خليل مشرفاً وشريف عادل مديراً فنياً وسامية حسن مديراً إدارياً.