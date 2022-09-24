في ليلة استثنائية .. فيدرر يختتم مسيرته بخسارة في مباراة الزوجي

المنامة - ياسر ابراهيم - اختتم أسطورة ملاعب الكرة الصفراء السويسري روجيه فيدرر مسيرته بالخسارة رفقة زميله الإسباني رفاييل نادال في منتخب أوروبا أمام الثنائي الأميركي المكون من جاك سوك وفرانسيس تيافو في مباراة الزوجي في كأس لايفر.

وفي مباراة دامت لأكثر من ساعتين، فاز الثنائي الذي يلعب لمنتخب العالم على ثنائي منتخب أوروبا بنتيجة 4-6 و7-6 (7-2) و11-9.

وأثار فيدرر، الحائز على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى وواحد من أفضل اللاعبين على الإطلاق، موجة عالمية من ردود الفعل العاطفية عندما أعلن الأسبوع الماضي أنه سيعتزل بعد مشاركته في كأس لايفر.

(بي إن سبورت)