شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يستأنف تدريباته اليوم بعد راحة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق طلائع الجيش تدريباته صباح اليوم، السبت، باستاد جهاز الرياضة، فيما يلاقى الأهلى وديا فى 29 سبتمبر الجارى.

ومنح علاء عبد العال المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة أمس، الجمعة، من التدريبات وذلك لالتقاط الأنفاس عقب نهاية معسكر الإسكندرية الذى خاضه الفريق منذ السبت الماضى وحتى مساء الخميس، ولعب خلاله مباراتين وديتين مع منتخب الشباب وديروط.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.

وعقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع عشرة صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب ".

جدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.