شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الرابعة بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، لقاءات قوية فى الجولة الرابعة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022/2023 على صعيد 8 لقاءات.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، الشمس مع 6 أكتوبر واتحاد الشرطة مع مدينة نصر والأهلى مع الطيران ومنوف مع المعادى وأصحاب الجياد مع الزمالك والزهور مع سموحة والجزيرة مع الترسانة و هليوبوليس مع البنك الأهلى.

وشهدت الجولة الماضية فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31 .