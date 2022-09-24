شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هداف مصر التاريخي.. محمد صلاح يطارد صدارة حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصل محمد صلاح الزحف نحو صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر، بعدما سجل ثنائية في شباك النيجر مساء يوم الجمعة.

وقاد محمد صلاح منتخب بلاده للفوز على النيجر بثلاثية أهداف دون رد، خلال المباراة الودية التي جمعت بين الطرفين، ضمن فترة التوقف الدولي الحالية.

ورفع محمد صلاح رصيده لـ47 هدفا خلال 84 مباراة مع منتخب مصر، ليواصل مطاردة حسام حسن الهداف التاريخي لـ "الفراعنة" صاحب الـ68 هدفا.

وبهذه الثنائية، كسر صلاح صيامه التهديفي مع منتخب مصر الذي دام 231 يوما، منذ أن هز شباك المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا يوم 30 يناير/ كانون الماضي.

وغاب صلاح عن التسجيل ضد الكاميرون في نصف النهائي ثم السنغال في المباراة التالية، قبل أن يُكمل صيامه أمام "أسود التيرانجا" في مباراتي المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، ثم أمام غينيا في الجولة الأولى لتصفيات أمم إفريقيا.

فضلًا عن ذلك، فإن هذه الثنائية هي الأولى لصلاح مع منتخب مصر منذ 539 يوما، وتحديدا عندما سجل هدفين في شباك جزر القمر يوم 29 مارس/ آذار 2021، بالجولة الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لخوض الودية الثانية خلال فترة التوقف الحالية، عندما يواجه ليبيريا يوم الثلاثاء المُقبل.