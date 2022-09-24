«بعض القصص لا تنتهي».. الزمالك يعلن رسمياً تعاقده مع عمر جابر

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، مساء الجمعة، رسميًا تعاقده مع اللاعب عمر جابر، قادماً من فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكتبت اصفحة الرسمية لنادي الزمالك تعليقاَ على فيديو تقديم عمر حابر: "بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك. مرحبًا بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر".

https://www.facebook.com/watch/?v=799271081416104&t=0

‎ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إيليكت يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.