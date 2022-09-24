شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة فيوتشر وكالون بطل سيراليون فى تمهيدي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول.

موعد مباراة فيوتشر وكالون

تقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

فيوتشر يسابق الزمن لتجهيز بوبو

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.

علي ماهر يرفع الحمل البدني للاعبي فيوتشر

واستأنف فريق فيوتشر، تحت القيادة الفنية لعلي ماهر المدير الفني للفريق، تدريباته استعداداً لمواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، بعد انتهاء راحة الـ 3 أيام التي حصل عليها اللاعبون، وخاض لاعبو فيوتشر وصلة تدريبات بدنية قوية في صالة الجيم، في اليوم الأول للتدريبات بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها لاعبو فيوتشر عقب التأهل لدور الـ 32.

غموض موقف جنش ورفعت

ومن المقرر أن تحسم إدارة فيوتشر، موقف الثنائي، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد رفعت صانع الألعاب، خلال الأيام المقبلة، بعدما تم استبعادهما من المباراة الأخيرة بسبب المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي، وستحسم إدارة فيوتشر مصير اللاعبين من اللقاء المقبل بالكونفدرالية بعد توقيع غرامة مالية ضخمة عليهما.