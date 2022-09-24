شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الشاطئية تصل جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفني، إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في بطولة كوسوفا الدولية.

تأتي المشاركة في البطولة ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية، في شهر أكتوبر المقبل.

وقوبلت البعثة المصرية بحفاوة كبيرة من قبل اللجنة المنظمة للبطولة.

وضم لطفي 14 لاعبًا لقائمة المنتخب المشاركة في البطولة، هم زيزو الصباح، إبراهيم حسن، محمد السيد، مصطفى سمير، مصطفى أحمد، إسلام أحمد، أحمد الشحات، حسان محمد، كريم شحاتة، هيثم عاطف كوستا، عبد الرحمن حسن الشافعي، محمد عبد النبي، إسماعيل بهجت، الحسيني طه .