شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل منتخب مصر ابتداءً من اليوم السبت استعداداته لخوض ثاني مبارياته الودية التي سيلعبها أمام ليبيريا خلال المعسكر الحالي.

تقام مباراة مصر وليبيريا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.