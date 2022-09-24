شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: لن أتمسك بلاعب يريد الرحيل وانتظروا أحمد ريان في المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا أنه اتفق مع ادارة النادي على إعادة هيكلة الفريق بداية من الموسم الجديد، موضحا أنه تعمد النزول بمتوسط أعمار اللاعبين عند اختيار القائمة.

وتابع أحمد سامي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: "لا يوجد وسيط بيني وبين أي لاعب، أنا تحدثت مع شادي وهو كان يتمنى الانتقال للأهلي، وأنا لا أتمسك بأي لاعب يريد الرحيل، شرط أن يأتي بعرض يليق بالنادي".

وواصل المدير الفني لفريق سيراميكا: "أحمد ياسر ريان سينتقل للمنتخب بأسرع وقت، وأراهن عليه، هو لاعب كبير ومهاجم رائع، وإن شاء الله سيكون إضافة للمنتخب، وأحمد رمضان بيكهام من المدافعين الجيدين، وتعاقدنا مع محمد بسام بجانب عامر عامر وهذا سيؤمن مركز حراسة المرمى".

وأتم سامي تصريحاته: "تعاقدنا مع لاعبين من دوري القسم الثاني وسيظهرون بشكل جيد، فقط الأمر يتوقف على قدر استيعاب اللاعبين الفرق البدني بين دوري القسم الثاني والممتاز".