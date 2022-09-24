شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلي: الأهلي يتلقى آخر قسطين من مستحقات كوليبالي العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حاتم الرقيق رئيس قسم الإعلام والاتصال بالنجم الساحلي عن آخر المستجدات الخاصة بمستحقات الأهلي بشأن أزمة غرامة سليماني كوليبالي، قائلا: "وفقًا للاتفاق بين الأهلي والنجم الساحلي، تم تقسيم المبلغ على 4 أقساط، تم دفع القسط الأول، ثم القسط الثاني في أغسطس الماضي، ويتبقى قسط في فبريرا 2023، والقسط الرابع سيكون في أغسطس 2023".

وأوضح الرفيق في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس2، اليوم: " ما عطل دفع الأموال هو الأزمة المالية التي عانى منها النجم الساحلي نتيجة وباء فيروس كورونا، لكن في النهاية الناديين العريقين توصلا لاتفاق".

وواصل رئيس قسم الإعلام والاتصال بالنجم الساحلي: "قضية كوليبالي تدعم العلاقات المتميزة، والنجم الساحلي ملتزم بدفع الغرامة في الأوقات المحددة، ونوجه الشكر على التعاون الكبير من إدارة الأهلي".

وأتم الرفيق تصريحاته: "إن شاء الله في وقتٍ قريب يكون هناك تعاون، النجم الساحلي يرغب بشدة في تدعيم العلاقات مع الأهلي".