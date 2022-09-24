شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على دونجا بعد إجراء عملية جراحية في غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالي روي فيتوريا اتصالا باللاعب نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك الجديد، للاطمئنان علي عقب اجراء عملية جراحية أمس الجمعة بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة أثناء وجوده في معسكر منتخب مصر.

وكان دونجا قد سافر قطر أمس من أجل بدء إجراءات علاجه من الإصابة التي لحقت به، وأجرى عملية المنظار في غضروف الركبه الخارجي وتترواح مدة غيابه عن الملاعب من 6 إلى 8 أسابيع.

وكان الزمالك قد أعلن الخميس الماضي رسميًا عن التعاقد مع دونجا قادمًا من صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الحالية.