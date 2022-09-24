شكرا لقرائتكم خبر عن بعض القصص لا تنتهي.. الزمالك يعلن تعاقده رسميًا مع عمر جابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الزمالك رسميًا عن التعاقد مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

‎ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق إيليكت يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك. مرحبًا بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر».