شكرا لقرائتكم خبر عن البداية والنهاية.. النيجر "فأل حسن" على صلاح ومصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد للتسجيل أمام نفس المنتخب الذي بدأ منه اللاعبان المسيرة الدولية في التهديف.

وسجل ثلاثية المنتخب أمام النيجر محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وسجل صلاح أول أهدافه الدولية في مسيرته قبل أكثر من 10 سنوات وكانت البداية بمنتخب النيجر الذى استهل فيه الفرعون المصري مشواره التهديفي على المستوي الدولى.

وللمفارقة كانت أول أهداف مصطفى محمد الدولية في عام 2019 بمرمى النيجر أيضا ليعود اللاعب ويوقع على هدف الثاني في مرمى نفس المنتخب والخامس له على الصعيد الدولى.

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت ألفريقين، اليوم الجمعة، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد