خاص.. مفاجأة حول تأخر تريزيجيه للانضمام لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تأخر وصول محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، إلى بعثة المنتخب المصري في إطار التحضير لمباراتي النيجير وليبيريا الوديتين.

وبحسب ما صرح به مصدر لـ"الخليج 365"، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم وجه الدعوة لـ"تريزيجيه" لناديه السابق باشاك شهير وليس نادي طرابزون سبور.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد المصري استطاع أن يقدم الدعوة للاعب مجددًا خلال المدة القانونية، مما أدى إلى تأخر وصول "تريزيجه".

وكان "تريزيجيه" لعب في صفوف باشاك شهير على سبيل الإعارة خلال الموسم الماضي قادمًا من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

وانتقل "تريزيجيه" إلى صفوف طرابزون -بطل الدوري التركي- في سوق الانتقالات الصيفية 2022، بعد رحيله عن أستون فيلا.

وشهدت مباراة مصر والنيجر مشاركة "تريزيجيه" في الشوط الثاني ومعه أحمد حسن "كوكا" في لقاء تفوق فيه منتخب "الفراعنة" بنتيجة (3-0).

ومن المقرر أن يخوض المنتخب المصري مباراة ودية أخرى مساء الثلاثاء المقبل ضد منتخب ليبيريا على ملعب "الإسكندرية".