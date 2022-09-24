مصدر يكشف لمصراوي مدة غياب دونجا عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يفتقد نادي الزمالك خدمات لاعبه نبيل عماد "دونجا" الوافد الجديد للقلعة البيضاء بسبب الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة.

وصرح مصدر مقرب من اللاعب لـ"الخليج 365"، في الساعات الأولى من صباح السبت، أن "دونجا" سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 6 وقد تصل لـ8 أسابيع.

وخضع "دونجا" لعملية منظار في قطر، أمس الجمعة، حيث كان لاعب بيراميدز السابق تعرض للإصابة في معسكر منتخب مصر الحالي.

وانتقل "دونجا" إلى صفوف الزمالك قادمًا من بيراميدز، في صفقة لدعم وسط ملعب الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك دعّم صفوفه بست صفقات وهم: المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، ومحمد صبحي العائد من نادي فاركو، ومصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش، ونبيل عماد "دونجا" وعمر جابر ثنائي بيراميدز.