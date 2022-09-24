الغندور: لم نعتد على تواجد الحكم المصري في المونديال.. وتجربة كلاتنبرج تقلل من شأننا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الأسبق عن أسماء الحكام الذين ظهروا بمستوى جيد في الموسم الماضي، مؤكدًا أنه لا يزال على موقفه بشأن تواجد مارك كلاتنبرج كرئيس للجنة تطوير التحكيم.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة "المحور": "الفترة من 2005 حتى 2008 هي التي أعتز بها في مسيرتي الإدارية واشتغلت بأرياحية وحققنا إنجازات عديدة من بينها مشاركة عصام عبدالفتاح في كأس العالم 2006".

وأضاف: "البعض يتحدث عن أننا لا نملك أي حكم في مونديال قطر وهو من إمتى إحنا متعودين أن يكون لدينا حكام في كل نسخة من كأس العالم".

وأكمل: "مهمتي هي تحليل أي مخالفة في المباراة ولكن لن أدخل في الجدل المثار حول من يستحق لقب الدوري ومن لا يستحق".

وعن الحكام الأفضل في الموسم الماضي؟ رد جمال الغندور، قائلًا: "هناك محمد عادل وأحمد الغندور محمود البنا ومحمد معروف وإبراهيم نور وأمين عمر قدموا أداءً جيدًا وبالتأكيد كان هناك أخطاء وهذا طبيعي في كرة القدم ولكننا نركز على السلبيات ولا نذكر الإيجابيات".

وواصل الغندور حديثه: "اعترضت على تعيين مارك كلاتنبرج بغض النظر أنني أراه شخصية جيدة وحكم مميز في الملعب وليس هناك أي خلافات معه ولكن اختلافي الوحيد على التجربة نفسها والتي أعتقد أنها تقلل من شأننا".

وأتم: "البعض تحدث عن تطوير التحكيم بعد 5 أيام فقط من قدوم كلاتنبرج.. فهل هذا يُعقل؟".