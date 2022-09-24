الصفقة السادسة.. الزمالك يعلن ضم عمر جابر رسميًا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن نادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة، تعاقده رسميًا مع عمر جابر لاعب فريق بيراميدز، لينضم لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جاء إعلان نادي الزمالك عبر صفحته الرسمية "تويتر" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، ليكون صاحب الـ30 عامًا الصفقة السادسة للقلعة البيضاء.

ولم يعلن نادي الزمالك مدة التعاقد مع عمر جابر، إلا أن "يلا كورة" علم مدة التعاقد ثلاث سنوات.

وكان عمر جابر بدأ مشواره مع نادي الزمالك قبل أن يرحل إلى صفوف بازل السويسري في صيف 2016.

ظهير منتخب مصر خاض عدة تجارب قبل الانتقال للزمالك مثل اللعب في صفوف بازل السويسري ولوس أنجلوس الأمريكي قبل أن يعود إلى مصر من بوابة فريق بيراميدز عام 2018.

واستطاع نادي الزمالك التعاقد مع ستة صفقات حتى الآن بداية من المغربي زكريا الوردي، والسنغالي إبراهيما نداي، ومحمد صبحي العائد من نادي فاركو، ومصطفى الزناري مدافع فريق طلائع الجيش، ونبيل عماد "دونجا" وعمر جابر ثنائي بيراميدز.

بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك.